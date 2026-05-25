Gattuso torna ad allenare in Serie A: accordo totale, manca solo l'annuncio

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Titoli di coda vicinissimi per Maurizio Sarri alla Lazio. Col club biancoceleste che per non farsi trovare impreparato ha intanto accelerato per trovare il suo successore che, salvo colpi di scena, sarà Gennaro Gattuso. Un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito che sarà così il primo presidente della Serie A a scegliere l'allenatore del nuovo corso. Dalle ultimissime raccolte da TMW, l'accordo fra la Lazio e l'ex ct è oramai imminente, di fatto già raggiunto per quelle che saranno le basi di partenza. Con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata odierna. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri, passaggio propedeutico alla firma con Gattuso, ma intanto per il futuro della panchina la direzione è oramai tracciata.

L'accordo tra Gattuso e la Lazio

La Lazio e l'ex centrocampista si sono trovati d'accordo, con nuovo contratto che avrà una durata biennale, quindi con scadenza a giugno 2028. Da definire ancora gli ultimissimi dettagli e termini economici precisi, con Gattuso che guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo, è quella della sciagurata notte di Zenica in cui l'Italia ha perso contro la Bosnia mancando la qualificazione al prossimo Mondiale.