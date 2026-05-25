Milan, Allegri non rassegnerà le dimissioni. E non ci sono margini per la buonuscita
La posizione di Massimiliano Allegri al Milan resta sempre più delicata dopo la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. Una situazione che interessa anche il Napoli, visto che il tecnico livornese continua a essere accostato alla successione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, però, Allegri non avrebbe alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni. Allo stesso tempo, non sembrerebbero esserci margini per una separazione consensuale con buonuscita ridotta.
Allegri vuole tutti i soldi
L’allenatore, infatti, pretenderebbe l’intero ingaggio previsto dal contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2027, accordo da circa 5,2 milioni di euro a stagione. Una situazione da monitorare attentamente anche in ottica Napoli, dove De Laurentiis continua a valutare il profilo dell’ex Juventus per il nuovo progetto azzurro.
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