Ufficiale
Le date della Serie A 2026/27: si comincia il 23 agosto, tre pause e due turni infrasettimanali
TuttoNapoli.net
La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione sportiva 2026/2027.
La Serie A Enilive inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali (27/09/2026 - 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026.
La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma il 19 maggio 2027.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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