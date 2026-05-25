Futuro Conte, smentito l'interesse del Milan: l'obiettivo è un allenatore alla Fabregas
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Antonio Conte non sarebbe più il favorito per la panchina del Milan. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello di MilanNews a Radio Tutto Napoli, la proprietà rossonera avrebbe deciso di puntare su un profilo diverso rispetto all’ex allenatore del Napoli.
Il Milan vuole un allenatore "alla Fabregas"
La nuova linea dettata da Gerry Cardinale sarebbe chiara: il Milan cerca un tecnico che proponga “un calcio offensivo e propositivo, stile Fabregas”. Una filosofia differente rispetto a quella incarnata da Conte, che nelle ultime settimane era stato accostato con forza ai rossoneri dopo l’addio al Napoli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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