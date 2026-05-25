Niente Napoli, Sarri va all'Atalanta! Accordo totale: manca solo l'annuncio

vedi letture

Era uno dei preferiti di Aurelio De Laurentiis per la successione di Antonio Conte, ma Maurizio Sarri ha scelto l'Atalanta. La notizia circola da giorni e adesso viene confermata in via definitiva.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, si esprime così su X: "Maurizio Sarri e l'Atalanta, accordo totale! Sarri lascia la Lazio e firmerà con la Dea. Intesa verbale raggiunta da giorni e ora pronta per essere blindata".