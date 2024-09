Da Bergamo si domandano: "Che fine ha fatto il rinnovo di Gasperini?"

Che fine ha fatto l'annuncio del rinnovo di Gasperini? Se ne parlava in primavera prima che il Napoli andasse deciso su Conte per la panchina. Ora, a distanza di Mesi, Gasp è rimasto a Bergamo ma ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato.

Parla del tema Tuttoatalanta: "Gasp ha l'accordo con l'Atalanta fino al 30 giugno del 2026 su certe cifre, però non è ancora stato ratificato. Non che non possa esserlo nei prossimi giorni, ma la situazione è curiosa. Anche perché l'ultimo comunicato sulla permanenza di Gasperini è del luglio 2023".