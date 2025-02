Da Como - A Firenze Fabregas ha vinto col 4-3-3 e Paz falso 9, sarà riproposto col Napoli?

Il Como di Fabregas ha espugnato il Franchi di Firenze con una novità tattica. Con il 4-3-3 adottato dal tecnico spagnolo, il centrocampo del Como ha sovrastato quello dei viola. Il trascinatore, in questo senso, è stato il nuovo acquisto Caqueret, abilissimo nella fase di raccordo.

Da Como, il sito lariosport.it s'interroga: Siamo di fronte a una svolta tattica? Fabregas ha scelto una nuova via anche per l'attacco, senza punte di ruolo, un modulo studiato ad hoc per la Fiorentina o replicabile, magari già a partire da domenica contro il Napoli?

Il portale lariano scrive: "Prima di domenica, Fabregas aveva schierato il Como con tre centrocampisti: Perrone vertice basso, Da Cunha e Caqueret mezz'ali. Sembra davvero difficile rinunciare a uno solo di questi centrocampisti, anche se ogni partita presenta peculiarità differenti. Non è detto, quindi, che domenica saranno ancora tutti insieme in campo. Tra l'altro, il Napoli a centrocampo può contare su un trio che mixa qualità e quantità, composto da Anguissa, Lobotka e McTominay".

Altra sorpresa con la Fiorentina, già sperimentata da Fabregas contro l'Atalanta, è stata l'assenza dal 1' di punte titolari e di un vero centravanti: con il tridente Strefezza-Paz-Diao, il tecnico ha rinunciato a Cutrone e a Douvikas (quest'ultimo subentrato nella ripresa). L'argentino Paz ha agito da "falso nueve", non sono stati dati punti di riferimento. Da Como riferiscono che la via del tridente atipico è nella testa di Fabregas da tempo, Domenica, inoltre, per il Como tornerà a disposizione anche Fadera.