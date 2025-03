Da Firenze - Palladino attende risposte da due infortunati: la situazione

L'ex Napoli e Verona sta lottando contro i postumi di una lesione al muscolo vasto intermedio e per il Maradona non dovrebbe farcela.

Per la sfida di Napoli Raffaele Palladino dovrà fare a meno degli squalificati Zaniolo e Mandragora, anche se potrà tornare a contare su Ndour e Pablo Marì indisponibili ad Atene perché fuori dalla lista Uefa. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, il tecnico campano attende risposte dagli infortunati, in modo particolare da Adli e Folorunsho. Se infatti per rivedere in campo Colpani servirà ancora del tempo, il francese e il romano potrebbero tornare disponibili per la trasferta campana.

L'ex Milan, più avanti del compagno di reparto, da inizio settimana ha ripreso ad allenarsi gradualmente con i compagni e punta a tornare almeno tra i convocati. Per Folorunsho invece la situazione è diversa. L'ex Napoli e Verona sta lottando contro i postumi di una lesione al muscolo vasto intermedio e per il Maradona non dovrebbe farcela. I prossimi giorni saranno decisivi ma la sensazione è che, visto il fitto calendario che aspetta i viola, non si voglia rischiare.