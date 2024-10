Da Lecce: "Squadra imbarazzante, come si riparte? E nel momento peggiore c'è il Napoli"

"Quello visto al Via del Mare contro la Fiorentina è stato un Lecce vergognoso, che ha messo in imbarazzo i protagonisti e i tifosi", scrive quest'oggi l'inviato da Lecce di Tuttomercatoweb.com analizzando la crisi dei pugliesi dopo il 6-0 subito dalla Fiorentina e soprattutto come si può provare a ripartire:

"L'allenatore del Lecce è stato implicitamente confermato. Gotti si è fatto attendere oltre un'ora in conferenza stampa e il motivo (successivamente confermato ai microfoni) è sin da subito apparso chiaro; negli spogliatoi c'è stato un confronto, che non ha portato sostanziali novità. Il Lecce si presenterà in casa del Napoli con la stessa guida tecnica e il presidente Sticchi Damiani, intervistato, si è assunto tutte le responsabilità del caso.

Come si riparte? È un interrogativo gigantesco. Già ieri si sono viste novità in campo, con il ritorno al 4-4-2 e a Dorgu sulla fascia sinistra. Le modifiche studiate da Gotti durante la sosta non hanno generato gli effetti sperati e ora sulla testa del Lecce c'è una nuvola cupa. La gara sul campo del Napoli arriva nel momento più sbagliato possibile: i giallorossi sono chiamati a reagire, tuttavia servirà un'impresa per tornare a fare punti nel prossimo turno".