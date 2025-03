Da Milano: "Conceicao per il Napoli pensa a una clamorosa novità"

Tra i tanti, c'è un piccolo paradosso offensivo nella stagione rossonera, come si legge su Milannews. I centravanti titolari acquistati in estate e a gennaio, Alvaro Morata e poi il suo successore Santiago Gimenez, hanno segnato rispettivamente 6 e 3 gol stagionali con il Diavolo. Invece Tammy Abraham, arrivato per fare da riserva allo spagnolo e confermato con questo ruolo anche dopo l'acquisto del messicano, ha già segnato 8 gol. Ecco perché, in vista del Napoli alla ripresa e di questo finale di stagione, il numero 90 sogna il sorpasso sul numero 7. Conceicao avrà tempo di ragionarci durante la sosta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

