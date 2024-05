Da Milano - Gasperini prolunga con l'Atalanta, non solo Napoli: ha avuto altre due offerte importanti

Affare fatto e confermato! Gian Piero Gasperini prolungherà il suo contratto con Atalanta fino al 2026 (5mln di euro all'anno) con opzione per il 2027 come rivelato lo scorso 19 aprile.

Gasperini ha ricevuto 3 offerte importanti (Napoli e 2 club stranieri), ma si è voltato resterà all'Atalanta. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Done Deal and confirmed! Gian Piero #Gasperini will extend his contract with #Atalanta until 2026 (€5M/year) with option for 2027 as revealed last April 19. Gasp has received 3 important bids (Napoli and 2 foreign clubs), but has turned down to stay at Atalanta. #transfers https://t.co/TQg11gs8cc