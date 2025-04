Da Milano: "Inter stanca ed ha solo 2 attaccanti. Con la Roma sarà durissima!"

Nel suo editoriale per linterista.it, sito di riferimento dei tifosi interisti, il giornalista Lapo De Carlo ha parlato della sfida imminente contro la Roma. Di seguito alcuni stralci: "Sembra che dopo il quinto derby dall’esito disastroso nulla possa far fronte ad una sfida contro Ranieri, il quale da quando ha preso in mano la squadra ha raccolto 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, tutte arrivate all’inizio del suo percorso. La Roma infatti non perde da 17 partite (diciassette) e ha una media scudetto. La classifica del girone di ritorno dice che la Roma sarebbe capolista con 34 punti, seguita dall’Inter a 30, il Bologna a 28 e il Napoli a 27.

Domenica alle 15 l’Inter non avrà Bastoni e Mkhitaryan squalificati, Thuram, Zielinski ancora non impiegabili e forse Dumfries tornerà in panchina.

Il mantra di tanti tifosi e della società resta comunque: “siamo l’Inter, niente scuse”. Un claim che oggi viene ripetuto ossessivamente per eliminare qualsivoglia giustificazione, lanciato da Marotta, raccolto da Inzaghi, che sta snaturandosi per alzare il suo livello e quello della squadra, ma che non basta per convincere Taremi a fare un gol o Correa a giocare con grinta.

Battere la Roma è un’impresa durissima per come arriva la squadra di Inzaghi, tra assenze, stanchezza e l’impegno col Barcellona, senza un giorno in più di riposo per preparare la semifinale. Se dovesse riuscire a battere i giallorossi potrebbe cambiare tutto il percepito. Oggi il tema è però che l’Inter non sembra avere i mezzi per essere sicura di alcuna vittoria. Potenzialmente ci sono le basi per vincere quasi ogni partita ma nel momento decisivo della stagione non sembra esserci la necessaria lucidità nella gestione tattica, la fondamentale forma fisica che permetta di giocare due tempi e non solo uno, la capacità di amministrare partite fino al 90°, senza andare in sofferenza (più del 40% dei gol presi è arrivato dopo il minuto 80) e soprattutto un parco attaccanti di alto livello, fatta eccezione per i due titolari. Sono dati contestabili? No, sono indizi statistici".