Da Milano - Inzaghi chiede di più ai senatori: è già -12 rispetto allo scorso anno

vedi letture

Il Napoli non scappa, perde qualche punto ma rimane in testa alla classifica anche per la frenata dell'Inter.

Simone Inzaghi e i senatori sembravano aver trovato la chiave per il sorpasso al Napoli, poi questo 2025 non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori nerazzurri soprattutto nelle ultime settimane. Il primo campanello d'allarme era arrivato nel pareggio del derby contro il Milan, poi la sconfitta pesante del Franchi di Firenze e poi l'ultima contro la Juventus allo Stadium. Il Napoli non scappa, perde qualche punto ma rimane in testa alla classifica anche per la frenata dell'Inter.

Adesso l'Inter chiede molto di più ai suoi senatori come riferito dall'edizione odierna di Gazzetta dello Sport, intanto sono ben dodici i punti in meno rispetto allo scorso campionato per la squadra di Simone Inzaghi che adesso proverà l'accelerata decisiva per mettere la freccia sul Napoli di Antonio Conte.