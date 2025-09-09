Da 'nuovo Zidane' all'Arabia a 25 anni: Adli saluta e va all'Al Shabab

Si chiude l’avventura di Yacine Adli al Milan. Il centrocampista classe 2000, rientrato in estate dopo il prestito alla Fiorentina e rimasto ai margini nelle gerarchie rossonere, è a un passo dall’Al Shabab. L’operazione è stata sbloccata nelle ultime ore: il giocatore e il suo entourage hanno dato l’apertura a un contratto triennale da circa 6 milioni di euro netti a stagione, mentre tra i club c’è un’intesa per un indennizzo da 7 milioni di parte fissa più 1 milione di bonus legato a obiettivi.

Superata una fase di stallo, i colloqui sono ripartiti con decisione: il centrocampista volerà in Arabia Saudita nelle prossime ore per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma. L’Al Shabab, che continua a monitorare anche Niasse dell’Hellas Verona per rinforzare la mediana, conta di chiudere rapidamente per mettere a disposizione del tecnico un profilo tecnico e duttile in costruzione. Adli a inizio mercato era stato accostato anche al Napoli.