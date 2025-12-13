Ultim'ora Milan, Allegri recupera due titolari in vista del Napoli: l’annuncio in conferenza

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto in conferenza stampa sui giocatori infortunati e pronti al rientro, anche in ottica Supercoppa Italiana, con Pulisic e compagni che affronteranno il Napoli giovedì 18 dicembre alle ore 20:

Iniziamo da Pulisic, che nonostante qualche stop resta fondamentale...

"Margini di crescita li ha. Nella vita privata è molto schivo, però poi quando è in campo si trasforma. Ed è diabolico davanti alla porta. Deve trovare ancora la condizione migliore, così come Nkunku, la cui condizione fisica è migliorata molto. A Torino ha fatto una bellissima partita".

Gli altri infortunati?

"Leao non ci sarà domani ma sicuramente sarà a disposizione per la Supercoppa in Arabia. Fofana ha recuperato, ma domani lo lascio a casa perché non si è ancora mai allenato con la squadra. Athekame è convocato, Gimenez si sta allenando e speriamo di averlo a disposizione quanto prima".