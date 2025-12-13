Torino-Cremonese, le formazioni: fuori Ngonge. Assenza dell’ultim’ora per Nicola
Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino per la sfida tra Torino e Cremonese, in programma alle 15. Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha scelto Paleari come portiere titolare, preferendolo a Israel, con Vlasic e Gineitis a supporto di Asllani a centrocampo. In attacco, spazio alla coppia Che Adams-Zapata.
Dall'altra parte, mister Davide Nicola cerca conferme dopo le ottime prestazioni recenti, ma deve fare i conti con un'assenza dell'ultimo momento: capitan Bianchetti, inizialmente inserito nella distinta, non prenderà parte alla partita e sarà sostituito da Ceccherini. In attacco, ancora Bonazzoli accanto a Jamie Vardy.
Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese:
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
