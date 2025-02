Da Roma - Dia in dubbio per il Napoli: già scelto il sostituto

"La Lazio perde Dia ma rilancia Pedro, amuleto d'Europa" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero oggi in edicola sui biancocelesti. Dia ha preso una botta alla caviglia ed è in dubbio per il Napoli. Lo spagnolo è pronto a sostituirlo dopo la doppietta contro il Monza. Con nove centri stagionali Pedro sta infatti disputando la miglior annata in carriera nel rapporto con i minuti giocati ed è ora il miglior marcatore più anziano.

Nei top cinque campionati europei, alla sua età, nessuno ha fatto meglio. L'ex Barcellona punta ora i dieci gol. Adesso Lotito medita di blindarlo per sempre a Formello. Da dirigente o un alto anno in campo, si legge sul quotidiano, dipenderà dal finale di stagione.