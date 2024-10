Da Roma - Juric ha due gare per salvare la panchina: può tornare De Rossi

Il futuro della Roma continua ad essere piuttosto incerto. La sconfitta contro l’Inter e il mondo in cui è arrivata ha lasciato parecchie scorie, rimettendo nuovamente Ivan Juric sulla graticola. Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, per il tecnico croato decisivi i prossimi due incontri - domani contro Dinamo Kiev e domenica al Franchi contro la Fiorentina - altrimenti non è da escludersi il terzo cambio in panchina in meno di tre mesi. A quel punto occhio al ritorno di De Rossi.