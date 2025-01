Ufficiale Danilo, ecco la risoluzione con la Juve: ha rinunciato alla buonuscita per il Flamengo

vedi letture

Danilo Luiz da Silva, noto semplicemente come Danilo, dice addio alla Juventus. È ufficiale infatti la risoluzione del contratto del brasiliano classe 1991. Domani mattina, alle 10, con un volo privato da Caselle, tornerà in Brasile dove firmerà un biennale col Flamengo, salutando dunque l'Italia e più in generale l'Europa del calcio dopo 13 anni. Questo il comunicato della Juventus: "Danilo Luiz da Silva e la Juventus si salutano: le strade del difensore brasiliano e della società bianconera si dividono dopo cinque anni e mezzo trascorsi insieme. È ufficiale la risoluzione consensuale. 213 presenze impreziosite da nove reti, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia - l’ultima alzata da capitano a Roma lo scorso maggio. Danilo è sempre stato un esempio di professionalità e di impegno, dal suo esordio con gol contro il Napoli il 31 agosto 2019, fino all’ultima gara giocata in bianconero, contro il Venezia, il 14 dicembre 2024. Un campione a cui non possiamo che augurare il meglio: grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro!".

Danilo ha rinunciato alla buonuscita, percepirà solo lo stipendio di gennaio, di fatto l'ultimo mese da tesserato della Juventus. "Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che questo giorno prima poi sarebbe arrivato, ma non si è mai pronti agli adii. Sono passati cinque anni e mezzo ma per me è come se fosse stata una vita intera. Non è mai facile separarsi da un amore e da un luogo che mi ha dato tanto, da una maglia che mi ha fatto provare grandi emozioni, da un club e da una storia che mi hanno fatto ritrovare valori che mi hanno accompagno durante tutta la mia carriera", alcune delle parole con cui il difensore ha salutato tramite i social la Juventus.