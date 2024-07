Danso, dopo il no al Napoli può arrivare in Serie A: l'Atalanta spinge

Trovano conferme le voci arrivate nelle scorse ore dalla Francia in merito all'interessamento dell'Atalanta per Kevin Danso, difensore centrale di proprietà del Lens. Un nome su cui la Dea ha già avviato i contatti, spiega la Gazzetta dello Sport, sia con il club che l'entourage del calciatore. Il difensore austriaco era stato vicinissimo al trasferimento al Napoli nel recente passato.

L'operazione, eventualmente, è legata al possibile addio di Berat Djimsiti, difensore corteggiato con sempre più insistenza dall'Al-Rayyan di Doha. Il giocatore è intrigato dalla possibilità di un ricco triennale a circa il doppio rispetto all'attuale stipendio da 2 milioni di euro, ma ancora non ha dato la propria risposta ufficiale. L'Atalanta non tirerebbe su un muro se dovesse essere lui a chiedere la cessione, ma per il suo cartellino serviranno almeno 15 milioni di euro.

A quel punto, gli uomini mercato nerazzurri potrebbero affondare il colpo appunto su Danso, col Lens che vedrebbe di buon occhio una cessione per fare cassa: la richiesta è 25 milioni di euro, mentre l'Atalanta punterebbe a chiudere l'acquisto per 18-20 milioni di euro a cui aggiungere eventuali bonus. Parti comunque in contatto, secondo il quotidiano, in attesa di capire quale potrà essere il futuro di Djimsiti.