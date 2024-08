Danso mollato dalla Roma dopo le visite, lo sfogo sui social: “Irritante e incomprensibile!”

Niente Roma per Kevin Danso. L'affare era fatto, ma alle visite mediche è saltato tutto. La notizia è ufficiale, è già arrivato il comunicato del Lens, club proprietario del cartellino del difensore austriaco. E adesso è proprio quest'ultimo a commentare il tutto tramite una Instagram Story: "Sono deluso e arrabbiato per il corso dei giorni scorsi e per il mancato trasferimento all'AS Roma".

Ancora: "Soprattutto, sono molto sorpreso dal presunto motivo della cancellazione del trasferimento. Sia i medici di ÖFB che il reparto medico di RC Lens mi hanno accompagnato da vicino negli ultimi anni e mi hanno regolarmente esaminato. L'ultima volta che sono stato controllato a Lens era al'inizio della stagione. Non è mai stata rilevata alcuna criticità".

Chiude Danso: "Ecco perché le interpretazioni della visita medica a Roma sono molto irritanti per il mio ambiente, per me e per niente comprensibili. Discuterò ora la mia situazione con i responsabili di Lens e OFB e mi preparerò per ciò che mi attende".