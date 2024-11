Danso torna a giocare col Lens dopo le visite con la Roma: "Affare saltato per altro..."

vedi letture

Kevin Danso è tornato a giocare finalmente con il Lens lo scorso 19 ottobre dopo problemi sorti in seguito al mancato superamento delle visite mediche per approdare alla Roma. In un'intervista rilasciata a L'Equipe, il difensore ha parlato di ciò che è successo: "Mi ha fatto davvero male. Andare alla Roma e non firmare può succedere a tanti giocatori. Per questo dico sempre che non sono infelice e che non è colpa di nessuno".

Si è arrabbiato?

"Ovviamente sì. Non avevo mai sentito una spiegazione del genere. Dopo aver superato tutti gli esami medici in Inghilterra, mi è stato detto che in Italia erano molto più severi su quel tipo di visite ma sapevo che a livello fisico stavo bene. Forse il mio trasferimento alla Roma è saltato per un altro motivo. Ho dovuto effettuare numerosi test per scoprire che finalmente potevo giocare, anche perché la situazione era diventata troppo complicata".