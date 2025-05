Alla Juve si ricompone la BBC? Chiellini chiama Barzagli e Bonucci nello staff

La Juventus potrebbe riformare la leggendaria BBC: il trio di difesa composto da Barzagli, Bonucci e Chiellini che tante soddisfazioni ha portato ai tifosi bianconeri nel recente passato. Naturalmente non con parastinchi e pantaloncini, il campo per tutti e tre è ormai un dolce ricordo. Ma con giacca e cravatta all'interno dell'organigramma societario della Vecchia Signora. Come riferito quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, Chiellini, che già da diversi mesi è responsabile dei rapporti istituzionali del club, sarà chiamato a ricoprire un ruolo di maggiore importanza e come prima mossa potrebbe richiamare alla Continassa i due ex compagni.

A Leonardo Bonucci potrebbe venir offerto il ruolo di membro dello staff della prima squadra, a maggior ragione se poi dovesse anche concretizzarsi il ritorno di Antonio Conte in panchina. Per quanto riguarda Andrea Barzagli, a lui potrebbe essere invece affidata la guida di una delle formazioni del settore giovanile bianconero.

Di sicuro i massimi dirigenti del club, John Elkann in testa, hanno capito che serve avere maggiore juventinità in società e questi tre leggendari ex potrebbero portare leadership e carisma in un ambiente ancora alla ricerca di una nuova identità vincente. Al momento si parla solo di un approccio tra le parti, ma le prime basi per un clamoroso comeback sono state gettate. Bonucci non ha mai nascosto la voglia di iniziare una carriera da allenatore, mentre Barzagli è già stato membro dello staff di Sarri ed era stato ad un passo dalla panchina della squadra under 16 della Fiorentina.