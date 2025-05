Il Genoa stavolta non regge: l'Atalanta rimonta nel finale e vince 3-2

Termina sul risultato di 2-3 la gara del Ferraris tra Genoa e Atalanta, anticipo della 37ª giornata di Serie A. I rossoblu non riescono a fermare un'altra big dopo aver pareggiato contro il Napoli nello scorso turno: la squadra di Vieira passa due volte avanti ma poi viene rimontata dagli uomini di Gasperini. Il Chapita Retegui fa la storia del club bergamasco diventando il miglior marcatore di un singolo campionato.

Nel primo tempo la sblocca Pinamonti al 37esimo su assist del solito Martin, sette minuti più tardi Bani raddoppia ma il gol viene annullato. Nella ripresa pronti via e Sulemana ristabilisce gli equilibri con un bellissimo tiro da fuori. Il Genoa però è più vivo che mai e ancora con Pinamonti sigla il nuovo vantaggio. Passano cinque minuti d'orologio e un'altra rete dalla distanza, stavolta di Maldini, porta tutto in parità. All'89esimo quando la gara non sembra riservare sorprese, De Ketelaere approfitta di un problema fisico di De Winter per involarsi in porta e servire Retegui che al volo segna il definitivo 2-3.