"Il tuo futuro sarà all'Atalanta?": la risposta di Gasperini a Dazn

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. Tra i vari temi, l'allenatore orobico ha risposto anche alla domanda sul suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nel suo futuro ci sarà ancora l'Atalanta?

"Stasera non è il momento giusto, siamo molto preparati a chiudere il campionato domenica in casa col nostro pubblico perché queste stagioni vanno festeggiate molto bene. In casa non abbiamo avuto gli stessi risultati che in trasferta ma il pubblico ci ha sempre sostenuto. L'Atalanta farà la Champions per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, nelle altre ha fatto l''Europa League".

Sul gol del 2-3 contro il Genoa:

"Non entro nel merito perché ci sono delle immagini, ognuno può giudicare. Per fortuna non c'erano esigenze particolari di classifica, non si è accorto nemmeno Thorsby del passaggio. Retegui ha fatto un campionato straordinario, per la qualità di gol fatti: avrei preferito non avesse fatto gol in questa situazione ma in altre. I suoi gol sono stati molto pesanti per la stagione che abbiamo fatto. Ora deve pagare una bella cena, a me e ai suoi compagni".

Si poteva fare ancora meglio?

"Era molto più facile fare peggio, fare meglio di così non lo so. Non c'è limite al meglio, ma anche al peggio. Bisogna guardare la classifica, guardate cosa c'è dietro di noi, tutte in fila dietro all'Atalanta".