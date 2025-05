Inter, confermati due recuperi ma c'è anche un assente per la Lazio: le ultime

Matteo Barzaghi, giornalista Sky, tramite il suo account X ha comunicato le ultime in casa Inter in vista del match contro la Lazio: "Allenamento Inter finito. Tutti in gruppo tranne Lautaro e Frattesi che prosegue nel suo lavoro individuale e non sarà convocato con la Lazio. Confermato invece il recupero di Mkhitaryan e Pavard".

Intanto, secondo quanto raccolto da L'Interista dovrebbe partire titolare Mkhitaryan, mentre gli altri rientranti Pavard e Frattesi si accomoderanno in panchina. Confermato il resto della formazione: davanti a Sommer agiranno Bisseck, Acerbi e Bastoni con Dumfries e Dimarco larghi, in mezzo insieme all'armeno Barella e Calhanoglu. Davanti il tandem Taremi-Thuram.