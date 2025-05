Ufficiale Genoa-Atalanta, le formazioni: Zanoli out, Gasperini stravolge

Sono note le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta, anticipo della 37ª giornata. In casa rossoblu torna Leali tra i pali ma resta in panchina Zanoli. Dall'altro lato Gian Piero Gasperini fa tanti esperimenti: vista l'emergenza in difesa de Roon scala indietro, in mediana ci vanno Sulemana e Brescianini e non Ederson; sulle corsie spazio a Palestra e Ruggeri; trequarti col tandem Maldini-Samardzic alle spalle di Retegui.

Di seguito le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Norton-Cuffy; Badelj, Frendrup; Masini, Vitinha, Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, de Roon; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Maldini, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini.