Di Canio critica Leao: "E' una buona copia di Vinicius jr ma neppure così bella"

vedi letture

Paolo Di Canio, ex attaccante e oggi opinionista di Sky Sport, ha parlato così di Rafa Leao, deludente anche in Champions League: "Siamo all'ennesima..hai vinto, devi essere felice per la squadra e invece no, non sei in campo con gli altri.

Secondo me non ha fatto una buona partita, non si muove bene senza la palla, ha fatto meglio Okafor quando è entrato in campo. Ho capito che cosa è Leao, è una buona copia di Vinícius Júnior, nemmeno così bella aggiungo. E' come un orologio, bello se lo guardi da lontano, poi lo vedi meglio e dici che ce ne sono tanti uguali. Ci sarà un motivo se Fonseca l'ha tolto a mezz'ora dalla fine e sull'1-1".