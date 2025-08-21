Diouf-Inter, Tuttosport punge Marotta: “Un ripiego dopo Konè…”

vedi letture

L’Inter sorprende e pesca in Francia il centrocampista da regalare a Cristian Chivu. Dopo la chiusura della Roma per Manu Koné, i nerazzurri hanno accelerato per Andy Diouf. Il centrocampista francese è il giocatore individuato dalla dirigenza e i contatti con il Lens, che di recente aveva rifiutato offerte da circa 20 milioni di euro (anche da parte del Napoli), hanno portato a una base di intesa. L’affare dovrebbe andare in porto sulla base di 25 milioni, bonus compresi.

Arrivano i primi commenti sull'operazione nerazzurra. Se per La Gazzetta dello Sport il classe 2003 porta "i muscoli che servono al centrocampo di Chivu", diversa è l'opinione di Tuttosport, che in un titolo lo definisce: "Il ripiego di Koné". Nei giorni scorsi, infatti, l'Inter aveva provato a prendere il mediano della Roma, incassando però un rifiuto.