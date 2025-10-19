Disavventura Bologna nel viaggio verso Cagliari: aereo colpisce volatili e fa ritardo

Spiacevole disavventura accaduta nella giornata di ieri al Bologna e raccontata questa mattina all’interno delle proprio colonne dall’edizione locale del Corriere della Sera. Secondo quanto riferito dal quotidiano, infatti, la trasferta a Cagliari è iniziata con un inconveniente per Vincenzo Italiano ed i suoi: l’aereo che doveva portare la squadra in Sardegna, infatti, è stato colpito da alcuni volatili mentre da Malpensa stava raggiungendo l’aeroporto Marconi.

A quel punto il club rossoblù ha dovuto cercare un altro velivolo e la partenza è stata rimandata di tre ore rispetto al programma, dalle previste 18 alle 21, con cena in città. Un piccolo intoppo che che comunque non ha causato troppi problemi ai felsinei, i quali oggi in Sardegna vanno a caccia del primo successo in trasferta. Si gioca alle 15 all’Unipol Domus e Italiano ieri ha tracciato la ricetta per togliere quello zero fastidioso dalla voce “gare vinte fuori casa”.