Disavventura Bologna nel viaggio verso Cagliari: aereo colpisce volatili e fa ritardo
Spiacevole disavventura accaduta nella giornata di ieri al Bologna e raccontata questa mattina all’interno delle proprio colonne dall’edizione locale del Corriere della Sera. Secondo quanto riferito dal quotidiano, infatti, la trasferta a Cagliari è iniziata con un inconveniente per Vincenzo Italiano ed i suoi: l’aereo che doveva portare la squadra in Sardegna, infatti, è stato colpito da alcuni volatili mentre da Malpensa stava raggiungendo l’aeroporto Marconi.
A quel punto il club rossoblù ha dovuto cercare un altro velivolo e la partenza è stata rimandata di tre ore rispetto al programma, dalle previste 18 alle 21, con cena in città. Un piccolo intoppo che che comunque non ha causato troppi problemi ai felsinei, i quali oggi in Sardegna vanno a caccia del primo successo in trasferta. Si gioca alle 15 all’Unipol Domus e Italiano ieri ha tracciato la ricetta per togliere quello zero fastidioso dalla voce “gare vinte fuori casa”.
