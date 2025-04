Ufficiale Doppia tegola Bologna, Italiano perde due big: saltano Atalanta e Inter

Arriva il report medico ufficiale del Bologna in merito agli infortuni di Skorupski e Ferguson. "Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro. Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane", si legge nella nota del club rossoblù. Salteranno dunque almeno le prossime due partite, lo scontro diretto per la Champions in casa dell'Atalanta e Bologna-Inter, in calendario la domenica di Pasqua.