Douglas Luiz, che flop: Giuntoli prova già a rivenderlo in Premier League

vedi letture

La Juve cerca acquirenti per Douglas Luiz e Nicolò Fagioli. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, secondo la quale la trasferta di Champions League di ieri a Londra è stata anche l'occasione per Cristiano Giuntoli di parlare con Manchester City e Manchester United, cercando di piazzare i due centrocampisti in uscita.

Sia il brasiliano sia l'italiano sono sacrificabili e potrebbero dunque lasciare la Juventus già a gennaio per permettere ai bianconeri di incassare la cifra necessaria per acquistare un difensore e un attaccante (oppure direttamente due difensori), esattamente le due caselle mancanti per completare la rosa di mister Thiago Motta visti gli infortuni di Bremer, Cabal e anche di Milik.