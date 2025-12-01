Il Bologna di Italiano cade in casa: colpaccio della Cremonese che vince 3-1

Ieri alle 23:00Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-3 il match del Dall'Ara tra Bologna e Cremonese, posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Partita molto intensa e combattuta, in cui i grigiorossi riescono a strappare i tre punti nonostante le tante occasioni concesse: segnano Payero e Vardy nel primo tempo, a cui risponde Orsolini allo scadere accorciando le distanze; nella ripresa ancora Vardy firma la doppietta personale che vale il tris definitivo. Dunque cade in casa la squadra di Vincenzo Italiano, che manca l'occasione di portarsi a meno un punto dal primo posto.