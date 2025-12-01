Ufficiale Sassuolo, l'infortunio di Berardi non è lieve: c'è lesione, i tempi di recupero

Tegola in casa Sassuolo, si ferma Domenico Berardi. La bandiera neroverde si è infortunata nel corso della sfida con il Como e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al flessore destro. Berardi salterà sicuramente la sfida con la Fiorentina in programma al prossimo turno. Di seguito il report pubblicato dal Sassuolo sul sito ufficiale:

"Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all'infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo". Di solito con questo genere di infortunio i tempi di recupero stimati sono di 4-6 settimane.