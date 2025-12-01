Juventus, Spalletti: "Qui palato fine, vincere non basta! Ma si esce dispiaciuti di cosa?"

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - "Qui c'è un pubblico con il palato fine, l'altra sera rientravo negli spogliatoi e mi sono divertito a fare un po' di casino con i calciatori: qui vincere non basta, si esce dispiaciuti di cosa?". Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, su alcune critiche ricevute dopo la vittoria contro il Cagliari in rimonta per 2-1.

"C'è l'esigenza di giocare bene e di essere belli, oltre che vincenti, e noi proveremo ad esserlo - continua alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese - vogliamo andare avanti nella competizione: faremo una formazione per vincere la gara, non per essere compresi sulle scelte che si fanno". (ANSA).