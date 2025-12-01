Ufficiale Juventus, che tegola! Lesione di alto grado per Vlahovic: salta Napoli e tante altre!

vedi letture

Tergola Dusan Vlahovic in casa Juventus. Il serbo sarà costretto a un lungo stop dopo l'infortunio che l'ha visto uscire anzitempo e in lacrime nella gara contro il Cagliari. Questo il report ufficiale del club bianconero: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

Un infortunio, confermato anche dallo stesso Spalletti nel post gara, che complica e non poco il momento della Juventus, visto che da ora a fine anno i bianconeri dovranno scendere in campo ben sei volte tra Coppa Italia, campionato e Champions League. Martedì la sfida all'Udinese agli ottavi della competizione nazionale, poi il Napoli al Maradona in Serie A domenica prossima, prima del Pafos in Europa il 10 dicembre e la sfida al Bologna del 14.