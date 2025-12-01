Ufficiale Bologna-Cremonese, le formazioni: Zerbin in panchina, Castro sfida Vardy

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Dall'Ara tra Bologna e Cremonese, posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Nei felsinei, Vincenzo Italiano fa le sue classiche rotazioni: spazio a Ravaglia, Zortea, Moro e Dominguez. Titolare invece Castro che sfida a distanza l'altro bomber, quello dei grigiorossi, Jamie Vardy; solo panchina per l'azzurro in prestito Zerbin. Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.