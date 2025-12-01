Hellas Verona, zero vittorie in campionato: Zanetti rischia? Le ultime

Sono giorni caldi in casa dell'Hellas Verona. A due giorni dalla sconfitta subita dai gialloblu contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, la squadra scaligera è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Peschiera del Garda ed a guidare l'allenamento c'era come di consueto Paolo Zanetti. Nonostante un inizio di stagione difficoltoso a livello di risultati dunque per il momento il club veneto va avanti con il tecnico che ha centrato l'ultima salvezza. Zero vittorie fino a qui, con sei pareggi e sette sconfitte nelle prime tredici gare: la situazione rimane delicata.

Di fronte ci sono due scontri spinosi come quello di sabato al Bentegodi contro l'Atalanta e quello successivo al Franchi, contro la Fiorentina. A dispetto delle riflessioni però la dirigenza non ha optato per un cambio alla guida tecnica, allo stato attuale delle cose. Lo stesso Zanetti d'altronde ha ribadito la sua intenzione a mollare, a meno che non gli venga comunicato qualcosa di differente nei prossimi giorni. A riportarlo Tuttomercatoweb.com.