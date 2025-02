Ds Roma: "Obbligati a fare questo mercato dagli aspetti finanziari. Su Frattesi..."

Florient Ghisolfi fa il punto sul mercato della Roma. Il direttore sportivo della formazione giallorosa, intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera si è soffermato sugli aspetti finanziari legati alle trattative e successivamente anche agli acquisti mancati, in primis quello di Davide Frattesi, corteggiato a lungo e in uscita dall'Inter, ma alla fine rimasto in nerazzurro: "Ci siamo mossi dentro un aspetto finanziario obbligato - ha esordito il dirigente - che ha portato a 5 cessioni e 5 acquisti. Li abbiamo fatti alla fine perché dovevamo aspettare le strategie degli altri club. Bisognava cedere prima di comprare.

Lucca non è mai stato un’ipotesi - ha proseguito -. Cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare. Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino, tra quattro mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità.

A giugno ci dobbiamo aspettare partenze "pesanti", tipo Pellegrini, Cristante, forse Dybala? L’obiettivo è trovare certezze sostenibili da aggiungere a quelle che abbiamo già: Koné, Dybala, Mancini, Ndicka, Svilar, Paredes che è importante in campo e nello spogliatoio - ha concluso Ghisolfi -. Con lui stiamo lavorando al rinnovo per un altro anno