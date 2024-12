Dybala-Galatasaray, Ranieri dribbla la domanda: "Penso alla Roma, al Parma e al campo"

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Io penso 90% al campo e a quello che mi aspetta. Con il Parma sarà una partita piena di gol, sarà difficile". Così risponde Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a chi gli chiede se nella gestione di Dybala potrebbero incidere le voci di mercato che lo vedrebbero verso il Galatasaray. "Affrontiamo il Parma con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato - ha aggiunto -.

Quello che non voglio vedere è il secondo tempo di Como, mi ha scioccato, sono sincero". Parlando poi di Hummels e Paredes li ha definiti come "due monumenti per qualità e leadership", mentre sul perché abbia spostato Ndicka a centrosinistra ha risposto: "Perché lì mi crea anche superiorità numerica, l'ho voluto rimettere in quel ruolo e non bloccato centralmente". (ANSA).