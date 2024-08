Dybala resta ma ora si apre la questione rinnovo: la Roma può cederlo a zero tra un anno

vedi letture

La questione Paulo Dybala continua a far discutere, a Roma ma non solo. Nella giornata di ieri, per certi versi clamorosamente, la Joya ha rifiutato all'ultimo secondo il trasferimento in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League che era pronto a mettere sul piatto un triennale ricchissimo da oltre 60 milioni di euro per l'argentino.

La trattativa con la Roma era vicinissima alla fumata bianca, quando poi è arrivato appunto il dietrofront del giocatore, che tramite i social ha mandato un messaggio d'amore verso i colori giallorossi invitando tutti allo stadio nella giornata di domenica. Ora per la Roma si apre però la questione contratto che andrà affrontata presto, nelle prossime settimane.

Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport che spiega come secondo i calcoli giallorossi a Dybala manchino 14-15 partite da titolare per far scattare il rinnovo automatico fino al 2026 a cifre particolarmente alte: 7 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Eventualità che la Roma vuol evitare, provando così a trattare un nuovo prolungamento a cifre inferiori o eliminando l'opzione, lasciando così libero l'argentino al termine di questa stagione. Quando un ritorno in Argentina o un trasferimento all'Inter Miami di Messi potrebbero diventare strade più che percorribili.