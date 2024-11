Ufficiale Empoli-Como, le formazioni: Nico Paz in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Empoli-Como, penultimo posticipo dell'11^ giornata di Serie A. D'Aversa manda in campo Pellegri come terminale offensivo. Alle sue spalle Maleh e Solbakken. Fabregas dà spazio a Belotti, non gioca Nico Paz, dal 1' Da Cunha.

Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Como:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Maleh, Solbakken; Pellegri. All. D'Aversa.

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba, Dossena, Alberto Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera, Da Cunha, Strefezza; Belotti. All. Fabregas.