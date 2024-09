Ufficiale Empoli-Fiorentina, le formazioni: Gudmundsson debutta dal 1'

vedi letture

Poche novità per i padroni di casa: D'Aversa ripropone il 3-4-2-1, con Fazzini che almeno inizialmente comincia in panchina.

Alle ore 18 va in scena al Castellani il Derby Mediceo tra Empoli e Fiorentina. Poche novità per i padroni di casa: D'Aversa ripropone il 3-4-2-1, con Fazzini che almeno inizialmente comincia in panchina: con Esposito, alle spalle della prima punta Colombo, c'è Anjorin. Sorpresa nella scelta del modulo per Palladino, che riparte dal secondo tempo con la Lazio e da una difesa a quattro in cui a fare le spese è Biraghi, in panchina così come Martinez Quarta al quale vengono preferiti Comuzzo e Ranieri. Esordio dal 1' in viola per Gudmundsson, che agisce alle spalle di Kean. Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Anjorin, Esposito; Colombo.

A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Fazzini, Cacace, Solbakken, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konate, Maleh.

Allenatore: D'Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Kouame; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Mandragora, Beltran, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Adli, Kayode, Parisi.

Allenatore: Palladino.