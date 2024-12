Ufficiale Empoli-Genoa, le formazioni: ruolo inedito per l'azzurro Zanoli

Empoli e Genoa chiudono il loro 2024. Al "Castellani" la squadra di Roberto D'Aversa sfiderà il Grifone di Patrick Vieira. Gli azzurri vogliono tornare al successo dopo due sconfitte consecutive ma soprattutto trovare la continuità in zona gol fra le mura amiche dove hanno timbrato solo in due occasioni con Pellegri. Dall'altra parte i rossoblù sono reduci dal ko casalingo contro il Napoli ma in trasferta hanno dimostrato di essere un avversario tosto per chiunque.

Empoli (3-5-2): D. Vasquez; Goghichidze, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Colombo.

Genoa (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Bani, J. Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Vitinha; Pinamonti.