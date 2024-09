Empoli ha già dimenticato Caprile: tutti pazzi per Vasquez, sarà riscattato dal Milan

L'Empoli sembra aver indovinato il portiere ancora una volta. Ed era tutt'altro che scontato riuscirci dopo aver azzeccato prima il grande colpo Vicario, poi venduto a peso d'oro al Tottenham, e quindi Caprile, rientrato nel frattempo a Napoli a fare il secondo dopo aver ben impressionato lo scorso anno nel suo prestito in Toscana. Da Accardi a Gemmi, nuovo direttore sportivo dall'estate, la capacità di indovinare l'inquilino dei pali è una dote che non ha sofferto il cambio della guardia in dirigenza.

Anche sabato pomeriggio, nello 0-0 contro la Juventus, il mondo Empoli ha potuto gustarsi un'altra prova maiuscola del suo portiere Devis Vasquez. Colombiano classe 1998 portato in Europa dal Milan di Maldini, la scorsa annata non suggeriva ai più garanzie per andare a investirci. Prima l'esperienza infruttuosa in Inghilterra allo Sheffield Wednesday, poi la seconda parte di stagione ad Ascoli dove fino al momento dell'infortunio a Viviano vestiva i panni del secondo. Eppure a Empoli hanno visto in lui le doti giuste per puntarci, anche contro ogni pronostico. E per il momento sembrano aver ragione.

Vasquez è arrivato in estate a Empoli, che l'ha preso in prestito con diritto di riscatto assieme all'altro rossonero emigrato in Toscana per far fortuna, il giovane centravanti Colombo. Gli azzurri peraltro si sono assicurati un diritto di riscatto facilmente raggiungibile su Vasquez: se vorranno confermarlo a titolo definitivo, dovranno versare 900mila euro nelle casse del Milan, che dalla sua si è riservato un 10% sulla futura rivendita dell'estremo difensore. Sul suo buonissimo avvio di stagione è tornato peraltro lo stesso Vasquez in conferenza stampa dopo la Juve: "Ho fatto tutto per essere qua, mi sentivo pronto, ho lavorato bene e devo anche dire grazie alle esperienze che mi hanno formato negli ultimi anni".