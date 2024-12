Empoli ribaltato in dieci minuti: Atalanta avanti 2-1 all'intervallo

Dopo 45 minuti di gioco l'Atalanta è in vantaggio contro l'Empoli. Gasperini, fin dai primi istanti, non è contento della sua Atalanta. E infatti dopo poco più di dieci minuti l'Empoli passa sfruttando una dormita difensiva della Dea, che perde Henderson su un fallo laterale. Tutto solo il centrocampista azzurro può guardare al centro e appoggiare a Colombo: deviazione vincente del ragazzo scuola Milan e 0-1 al Gewiss Stadium.

Una brutta Atalanta a dieci minuti dall'intervallo trova il pareggio: a segno Charles De Ketelaere. Nel momento più complicato, ecco la scossa che rimette in partita la squadra di Gasperini. Cross di Zappacosta, lavoro sporco di Zaniolo nel catturare l'attenzione della difesa e colpo di testa, in tuffo, del trequartista che firma l'1-1. Appena scoccano i minuti di recupero, Ademola Lookman decide di entrare in partita e ribalta il risultato. Col suo gol numero nove, fin qui, per il fresco Pallone d'Oro africano: cross al centro, sponda di Zaniolo, controllo e destro vincente del nigeriano per il 2-1. In una prima frazione di gioco complicata, in cui proprio Lookman era stato tra i peggiori, ecco il suo graffio: al 45' l'Atalanta è avanti.