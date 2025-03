Era stato seguito dal Napoli, ora Casadei sogna la Nazionale: "Sarebbe una gran cosa"

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - "Mi hanno accolto molto bene, sono molto contento qua e tutti mi hanno reso la vita molto più semplice: sono felice di tutto questo affetto": il centrocampista del Torino, Cesare Casadei, racconta le prime settimane vissute in granata. "Mi hanno dimostrato veramente che erano disposti anche a fare sforzi per avermi qua, sono stati fondamentali per la mia scelta - aggiunge ai microfoni di Dazn sulla lunga trattativa tra il club di via Viotti e il Chelsea durante la sessione invernale di calciomercato - e ho trovato un bel gruppo: conoscevo già Ricci dall'Under 21 e il tecnico Vanoli dall'esperienza all'Inter, il mister mi sta aiutando tanto". A Monza è arrivato il primo gol in serie A: "L'ho cercato e l'ho voluto, è un'emozione che non dimenticherò mai" svela il classe 2003.

E a proposito del sogno nel cassetto: "Vestire la maglia della Nazionale sarebbe una grande cosa" conclude Casadei. (ANSA).