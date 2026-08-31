Gnonto arriva in Italia: è fatta per il passaggio alla Fiorentina
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La Fiorentina è sempre più vicina a Willy Gnonto. Il club viola ha raggiunto un’intesa per l’arrivo dell’attaccante italiano, pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza maturata in Inghilterra con il Leeds. L’operazione è stata impostata sulla formula del prestito, una soluzione che permetterà alla società toscana di inserire in rosa un giocatore giovane e già abituato a confrontarsi con il calcio internazionale.
Gnonto rappresenta un profilo particolarmente interessante per la Fiorentina, grazie alle sue caratteristiche offensive e alla possibilità di offrire nuove soluzioni nel reparto d’attacco. Restano ora da definire gli ultimi dettagli prima della chiusura definitiva dell’affare. Lo riporta Fabrizio Romano.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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