Tutte si rinforzano ancora: la Juve chiude per Sarr del Tottenham

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La Juventus chiude per Pape Sarr. Il club bianconero ha raggiunto l’intesa con il Tottenham per l’arrivo del centrocampista senegalese: l’offerta presentata agli Spurs è stata accettata e l’operazione è ormai definita. Sarr è atteso a Torino per completare gli ultimi passaggi prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il classe 2002 dovrà infatti sostenere le visite mediche di rito e successivamente procedere con la firma sul contratto. Un rinforzo importante per il centrocampo bianconero, che si assicura così un giocatore giovane e già abituato ai ritmi del calcio inglese.

Formula e condizioni: obbligo di riscatto a 30 milioni

L’operazione si concluderà inizialmente con la formula del prestito, ma prevede un obbligo di riscatto che potrà diventare definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Il valore complessivo dell’affare è fissato a 30 milioni di euro. In particolare, l’obbligo di riscatto sarà legato alla qualificazione della Juventus alle competizioni europee e al raggiungimento del 50% delle presenze da parte di Sarr. Saranno dunque questi i parametri decisivi per trasformare il trasferimento temporaneo in un’operazione a titolo definitivo. L’accordo con il Tottenham è stato raggiunto e ora resta soltanto da completare l’iter previsto prima dell’ufficialità.