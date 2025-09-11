Esposito su Napoli-Cagliari: "Persa per un episodio! Chi avrebbe pronosticato lo 0-0 al 94'?"

vedi letture

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato con i media nelle ultime ore in occasione dell’evento “Meet&Greet” organizzato dal club sardo: "La gara di Napoli? Alzi la mano chi prima della partita avrebbe detto che al 94’ la gara sarebbe stata sullo 0-0. In tanti ci avrebbero messo la firma, noi siamo andati oltre: abbiamo lottato sino alla fine per cercare anche di vincerla.

Siamo stati condannati da un piccolo episodio, ma di certo possiamo dire di essere sulla strada giusta. Anzi, la strada è più che giusta. Contro il Parma vogliamo fare punti, come in ogni gara del resto. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, si meritano una vittoria".